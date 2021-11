Andreas Miserendino sul gradino più alto del podio del “Wattwil Open” Taekwondo

Ennesima proficua trasferta europea per il cattolichino Andreas Miserendino che, dopo avere vinto i quarti di finale contro lo Svizzero Agarwan Aayal ed aver battuto nelle semifinali il Tedesco Stenner Tjerre, si aggiudica l'ambita medaglia d’oro del “Wattwil Open” Taekwondo battendo in finale lo svizzero Rodriguez Levin con il punteggio di 30 a 2. Andreas, per questa trasferta, è stato seguito dal Maestro Secondo Bernardi della Nazionale di San Marino mentre tutta la preparazione all’Open è stata curata dal Maestro Davide Berti (impegnato in altre competizioni) del Taekwando Cattolica Riccione dove Andreas continua ad allenarsi con impegno in vista dei prossimi campionati interregionali delle Marche che si terranno ad Ancona il prossimo 13 e 14 novembre