L'annuncio a sorpresa, Rimini ha la meglio su Napoli: ospiterà i Campionati Europei 2024 di ginnastica

A seguito della richiesta della Federazione Ginnastica d'Italia, l'European Gymnastics ha appena ufficializzato lo spostamento di sede dei Campionati Europei di Ginnastica artistica maschile (24-28 aprile) e femminile del 2024 (1-5 maggio) da Napoli a Rimini. Sarà dunque la cornice della Fiera di via Emilia, gestita da Ieg (Italia Exhibition Group), il palcoscenico dei campionati continentali dei grandi attrezzi. Sarà un'occasione imperdibile per ammirare numerosi interpreti europei che, da lì a pochi mesi, si ritroveranno a Parigi per i Giochi Olimpici.

Appena appresa la notizia sul tema esprime grande soddisfazione il sindaco Jamil Sadegholvaad: "Una grande notizia. Ancora una volta lo sport internazionale nella nostra città, nei padiglioni della Fiera: un risultato che si deve a un grande lavoro di squadra tra Comune, Federazione, Regione, Ieg".