Approda a Rimini una nuova scuola di ciclismo, il Pirata Vangi Sama ha aperto le iscrizioni

Approda a Rimini una scuola di ciclismo, che oltre ad avere sede nel Lazio, in provincia di Latina, ha aperto le iscrizioni nel riminese. Il Pirata Vangi Sama, infatti, è operativa nel territorio e ha scelto Romano Neri, riminese di adozione, in qualità di direttore sportivo. La scuola parte dai bambini, da coloro che saranno il serbatoio della società laziale che ha lanciato anche molti professionisti, il più recente Martin Marcellusi, oggi in sella alla Bardiani. "Il nostro obiettivo è crescere, far avvicinare i bambini al ciclismo, cominciando dalle basi - ha spiegato Neri -. Siamo contenti della scelta di Rimini, anche perché io ci vivo, e poi perché siamo stati spinti a farlo, tenendo conto della passione crescente verso questo sport. Devo ringraziare chi ci aiuta e mi auguro che le famiglie del comprensorio riminese trovino in noi la scelta per i loro figli. Ci stiamo mettendo tanto lavoro, che sicuramente sarà ripagato da risultati importanti" . La logistica del team è curata da Annamaria Scafetta, che tiene stretti i rapporti con il presidente Andrea Campagnaro.