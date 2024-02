L'Arco Club Riccione brilla nel 51° campionato Italiano Indoor, conquistati quattro podi

L'Arco Club Riccione ha partecipato al 51° Campionato Italiano Indoor, che si è svolto dal 15 al 18 febbraio a Pordenone, con 15 arcieri e 4 squadre ottenendo 4 podi. Argento individuale nell’ arco olimpico per l’Allieva Noemi Peruzzi, arciera del vivaio Bianco/Blu seguita dal Tecnico Raimondo Luponetti. Argento per la squadra Olimpico Ragazze (Colombari, Pecci e Cekiri) e per la Squadra Compound Femminile (Fusciani, Norcia, Gualtieri). Bronzo per la squadra Olimpico Allieve (Peruzzi, Morgagni, Banci). Banci Martina e Cekiri Kadrin , entrambe della categoria ragazze, alla prima medaglia tricolore.

La Banci in team con la medagliata Peruzzi e la Morgagni, arciera esperta e blasonata, ha ottenuto la sua prima medaglia italiana. Idem per la esordiente Cekiri, al suo primo campionato italiano, in team con la Colombari e la Pecci, entrambe arciere giovani, ma già con medagliere tricolore. Quarta la Squadra Maschile Olimpica Assoluta (Gregori, Pecci, Vernocchi) seguita dal Tecnico Roberta Nanni. Ottava la Squadra Femminile Olimpica Assoluta (Peruzzi, Morgani, Colombari) seguita dal Tecnico Raimondo Luponetti. Un ottimo risultato per la società Riccionese.

Prossimo evento in programma i Campionati Regionali Indoor organizzati dall’ Arco Club Riccione al Play Hall di Riccione dal 2 al 3 Marzo. Happening a cui parteciperanno moltissimi Arcieri BiancoBlu confrontandosi con i migliori shooters della regione.