Un super Arco Club Riccione conquista sette titoli e 13 podi ai Campionati Regionali Outdoor

L'Arco Club Riccione ha partecipato ai Campionati Regionali Outdoor, a Cavriago. Gli Arcieri biancoblu in gara, sono andati a podio 13 volte, conseguendo 4 titoli individuali e 3 di squadra: Campione Regionale Olimpico Allievi e Bronzo Assoluto per Simone Vernocchi, attuale campione italiano allievi a squadre outdoor e campione italiano a squadre giovanili, Campione Regionale Olimpico Junior Samuele Pecci, attuale campione italiano allievi a squadre outdoor e campione italiano a squadre giovanili, Campionessa Regionale Olimpico Allieve Noemi Peruzzi, attuale ViceCampionessa Italiana Indoor e campionessa italiana a squadre giovanili, Campionessa Regionale Compound Patrizia Fusciani, attuale ViceCampionessa italiana a squadre Indoor e Bronzo ai Campionati Italiani di Società, Campionesse Regionali a Squadre Olimpico Allieve Peruzzi, Morgagni e Passarella, tutte arciere della top ten italiana Allieve, Campionesse Regionali a Squadre Compound di classe e assolute Fusciani, Norcia e Gualtieri, reduci dall'argento ai campionati italiani indoor di febbraio.

Le altre medaglie individuali BiancoBlu Argento Olimpico Allieve per Ana Morgagni, attuale Campionessa Italiana Mixed Team Outdoor e campionessa italiana a squadre giovanili, Argento Olimpico Giovanissime per Alice Bacchini, giovanissima arciera del vivaio riccionese, Argento Olimpico Ragazze per Rebecca Pecci, attuale ViceCampionessa Italiana Indoor a Squadre, Argento Compound per Anna Norcia, attuale ViceCampionessa Italiana Indoor a Squadre e Bronzo ai Campionati Italiani di Società, Bronzo Olimpico Junior per Giacomo Gambuti, attuale campione italiano allievi a squadre outdoor e campione italiano a squadre giovanili.

Le medaglie a squadre: ViceCampionesse Olimpico Ragazze a Squadre Pecci, Colombari e Cekiri, attuali ViceCampionesse Italiane Indoor a Squadre.

Prossimo evento in programma la Coppa Italia delle Regioni a Città della Pieve a luglio, convocati ben 6 arcieri BiancoBlu nella squadra che rappresenterà l'EmiliaRomagna.