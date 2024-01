L'Arco Club Riccione ha preso parte alla gara di Coppa del Mondo di Nimes

L'Arco Club Riccione ha preso parte alla gara di Coppa del Mondo, che si è svolta in Occitania, a Nimes dal 19 al 21 gennaio, con quattro arcieri nell'arco compound (Bacchini, Branchesi, Fusciani, Norcia) e un arciere nell'arco olimpico (Gregori). La Gara di Nimes è una delle gare delle Indoor world series, a cui partecipano i migliori shooters del mondo, per la qualifica alle Indoor Archery World Series Finals che si svolgeranno il 3 febbraio a Las Vegas. Un'esperienza internazionale che ha sicuramente incrementato il livello tecnico e agonistico degli Arcieri riccionesi. Prossimo evento in programma i Campionati Italiani Indoor a metà febbraio, importantissima kermesse a cui parteciperanno molti Arcieri BiancoBlu. L'Arco Club Riccione organizzerà i prossimi Campionati Regionali Indoor al Play Hall di Riccione dal 2 al 3 marzo.