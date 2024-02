Arrivano i master di nuoto a Riccione: due weekend di gare

Riccione si prepara all’invasione dei nuotatori master l’11 e il 18 febbraio allo Stadio del Nuoto: la Federazione Italiana Nuoto, Comitato Regionale Emilia Romagna, organizza 2 finesettimana di gare dedicata agli atleti master provenienti da tutta la regione; i Campionati Regionali sono il primo appuntamento dell’anno dedicato ai nuotatori master a Riccione, meta sempre molto apprezzata dagli atleti che approfittano delle competizioni per trascorrere il weekend in riviera. Sono attesi 800 atleti, insieme ad allenatori e famiglie.

Tutte le gare si svolgeranno in vasca da 25 metri: si parte domenica 11 febbraio al mattino con inizio gare alle ore 8,45: 1500 stile libero, 200 dorso, 100 rana, 50 dorso, 200 misti, Mistaffetta 4x50 mista. Nel pomeriggio l'inizio gare è fissato per le 14,15: 200 rana, 100 dorso, 400 misti, 50 rana, Staffetta 4x50 mista M/F. Si replica domenica 18 febbraio al mattino con inizio gare ore 8,45: 400 stile libero, 100 misti, 50 farfalla, 100 stile libero, 200 farfalla, Mistaffetta 4x50 stile libero e il pomeriggio inizio gare alle 14,15 per le specialità 200 stile libero, 100 farfalla, 50 stile libero, 800 stile libero, Staffetta 4x50 stile libero M/F.

Lo Stadio del Nuoto rimarrà chiuso ai nuotatori abituali durante le due domeniche di gare.