Assoluti di Nuoto Artistico a Riccione: competizione di grande spettacolo

A Riccione, allo Stadio del Nuoto, gli atleti di 33 società si affrontano nel Campionato Assoluto estivo Herbalife da giovedì 8 a domenica 11 giugno, uno degli attesissimi eventi dell’anno. Al campionato partecipano 250 atleti di 33 società. Spettacolo assicurato anche per il debutto dell’esercizio Acrobatic Team, una nuova routine di squadra con 7 elementi acrobatici. Per la Polisportiva Riccione parteciperanno Anna Torroni nel solo e debutterà il giovane duo Angelica Zaghini - Anna Torroni. Le finali si svolgeranno venerdì sera, sabato sera e domenica mattina.

Pre swimmer VIP - Arianna Sacripante, oro ai Trisome Game nel 2016, la migliore sincronette italiana con sindrome di Down, sarà la pre swimmer della finale del singolo domenica 11 giugno. Trent’enne, vive e si allena a Monterotondo, è diventata testimonial del Progetto Filippide e dell’Associazione Nazionale che ha ideato un programma sportivo rivolto a ragazzi con sindrome autistica.

In coppia con il campione del mondo Giorgio Minisini, sette medaglie d’oro nel nuoto artistico tra Mondiali ed Europei, tra doppio misto e singolo, formano una coppia fantastica. La loro ultima coreografia l’hanno realizzata il 15 agosto scorso sulle note di Imagine agli Europei di Roma 2022. Il tema è di quelli che fanno riflettere: l’unione dei popoli, dell’uguaglianza e dei diritti dell’uomo, dell’accoglienza e della condivisione.

Sarà l'occasione per testare l'applicazione del nuovo regolamento internazionale, soprattutto alla vigilia degli eventi top: Giochi Europei in Polonia dal 21 al 25 giugno e Mondiali a Fukuoka dal 14 al 25 luglio. Il nuovo regolamento, che ha segnato una vera e propria rivoluzione, tende a fornire un metodo di giudizio riconosciuto a livello internazionale, ridurre il rischio di prevedibilità dei risultati ed assegnare a ciascun atleta il giusto valore sulla base delle difficoltà che il proprio esercizio include. Confermata anche la presenza delle telecamere Rai. Finali tutte in diretta su Rai Play e Rai Sport + HD.