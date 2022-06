Atleta riminese vola in Olanda per rappresentare l'Italia ai Mondiali Militari di nuoto salvamento

Grande soddisfazione in casa Garden per la convocazione ai Mondiali Militari di Nuoto Salvamento dell’atleta Giulia Casciaro. Giulia, classe 2001 tesserata da quest’anno con la squadra agonistica della Polisportiva, attualmente è all'accademia Navale di Livorno ed è stata chiamata a partecipare con la Marina Militare alla rassegna iridata che si tiene in Olanda a partire da mercoledì (8 giugno).