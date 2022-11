C'è anche un atleta riminese nell'Italia del Beach tennis Campione del Mondo categoria Under 18

La Nazionale Under 18 di Beach tennis capitanata dal cittadino ravennate Michele Folegatti è campione del mondo a Rio de Janeiro. Per l'Italia è arrivato il trofeo nel torneo "Junior" dove gli azzurrini del coach Michele Folegatti (ravennate) Irene Mariotti, Elena Francesconi, Giulia Renzi, Luca Andreolini, Edoardo Ponti (cesenate) e Peter Campedelli (riminese), secondi teste di serie, nella sfida per il titolo hanno sconfitto per 2-0 il Venezuela, gia affrontato e battuto anche nella fase a gironi.

Nel dopio femminile Francesconi/Mariotti hanno sconfitto 6-1 6-3 Valentina Negrillo ed Heyka Rodriguez mentre nel maschile Andreolini/Campedelli si sono imposti 64 75 su Louis Araujo e Carlos Fernandez. La squadra azzurra Under 18 ha così confermato il titolo vinto nella scorsa edizione.