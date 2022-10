Giovani talenti crescono, atleta riccionese medaglia d'argento agli Italiani nei 300 metri ostacoli

Grande risultato per l’Atletica Riccione 62 ai Campionati Italiani andati in scena a Caorle nello scorso weekend, che hanno chiuso la stagione agonistica 2022 per la categoria Cadetti. L’atleta riccionese Valerio Tagliaferri non ha tradito le aspettative e ha confermato i risultati ottenuti ai Campionati regionali in cui si era laureato campione regionale nei 300 metri piani con il tempo di 36’’84 piazzandosi tra i migliori atleti d’Italia della specialità e nei 300 metri ad ostacoli, con il tempo di 41’’21 accreditandosi per gli Italiani con il 3° miglior tempo, forte di un personale di 40’’57.

Proprio ai Campionati Italiani di Caorle il giovane atleta ha vinto la sua batteria di qualificazione per la finale migliorando il suo personale e scendendo a 40’’23. Poi in finale, dopo un avvio incerto, ha tirato fuori la grinta e ha abbattuto il muro dei 40’’ fissando il cronometro a 39’’62 e conquistando così la medaglia d'argento. “Alla sua prima partecipazione a gare di livello nazionale il nostro atleta, classe 2008, si è subito messo in mostra dimostrando la sua classe" commenta Dan Mitirica, tecnico della Atletica Riccione 62, società affiliata alla Polisportiva Riccione.