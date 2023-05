In attesa dei campionati Italiani, la boxe riccionese raccoglie ottimi spunti e risultati

Un periodo di gloria sta investendo gli atleti della boxe riccionese: negli ultimi incontri ordinari disputatisi a Sassuolo, Reggio Emilia e Rimini hanno dimostrato che la tenacia e il duro lavoro portano sempre a risultati esaltanti. Gli incontri sono propedeutici al punteggio per accedere alle fasi regionali e nazionali, e se il buongiorno si vede dal mattino, i campionati che seguiranno saranno entusiasmanti.

Ma andiamo per ordine. Sabato 13 maggio al Pala Boxe Sassuolo si è svolta la riunione in previsione dei campionati Italiani prossimi: Dafne Martini, combattiva e tenace, vince ai punti, quasi incredula per l’impresa appena compiuta. Gesjan Kumrija “Gas” ha la meglio sul pugile di casa della Biagini Boxe a Rimini, di 1 anno più grande. Gli atleti sono stati accompagnati all'angolo da Ivan Cancellieri e da Ettore Iobbi.

A Reggio Emilia domenica Erica Montalbini ottiene un verdetto di parità, definito un po’ stretto. Leader degli agonisti riccionesi, Erica ha condotto un grande match, frutto di tanto sacrificio: è un vero esempio per tutta la squadra, sostenendola con la sua esperienza e la sua tenacia. Marchigiana, Erica si allena 2 volte a settimana a Riccione da anni.

Ivan Cancellieri, allenatore della sezione pugilato di Polisportiva Riccione, esprime con grande commozione tutto il suo entusiasmo per i suoi ragazzi, ai quali infonde con passione senso di responsabilità, sano agonismo e rispetto assoluto dell’altro, valori che ritrova puntualmente negli atleti.

Il 23 giugno la sezione pugilato di Polisportiva Riccione organizza un galà di fine stagione 22/23 presso il Parco Avventura di viale Ceccarini a Riccione, alle 21. Saliranno sul ring 8 agonisti riccionesi, fra i quali Dafne, Gesjan ed Erica in uno spettacolo davvero emozionante, con ospiti provenienti da tutte le palestre dell’Emilia Romagna. Sarà uno scontro molto sentito perché svolto tra vicini di casa, tutti sul proprio territorio con la voglia di emergere.