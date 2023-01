Attesi 500 atleti per il primo trofeo di nuoto Riccione Winter Edition

Dal 28 al 29 gennaio, lo Stadio del nuoto ospita il primo Trofeo Nuoto Riccione Winter Edition, valido anche come finale del Campionato Regionale Assoluto Emilia-Romagna. Il Trofeo si disputa in vasca lunga (50 metri) ed è aperto agli atleti regolarmente tesserati Fin per Società italiane nella stagione 2022-2023 e appartenenti alle seguenti categorie: Settore maschile (2009-2008-2007), Juniores (2006-2005), Cadetti (2004-2003), Seniores (2002 e precedenti), Settore femminile ragazze (2010-2009), Juniores (2008-2007), Cadette (2006-2005) e Seniores (2004 e precedenti).

Gli atleti si cimenteranno negli stili libero, farfalla, dorso, rana, misti. Il Trofeo Nuoto Riccione Winter Edition è organizzato dalla Polisportiva Comunale Riccione. A Riccione sono attesi circa cinquecento atleti e negli hotel della città stanno già arrivando diverse prenotazioni.