Automobilismo, Giorgio Amati sul podio nel campionato italiano Porsche a Monza

Un altro podio in bacheca per Giorgio Amati al suo ritorno in Porsche Carrera Cup Italia dopo aver saltato l’appuntamento del Mugello dello scorso luglio a causa della concomitanza con il mondiale Porsche a Silverstone. Per Amati si tratta del terzo podio in sei gare disputate nell’italiano quest’anno e potevano essere anche quattro senza l’incidente causato da un altro pilota alla prima curva del primo giro in Gara 1.

Giorgio Amati: “Sono davvero molto contento della gara disputata la domenica: abbiamo spinto dal primo all’ultimo giro, dando tutto me stesso, attaccando i miei avversari che mi precedevano e difendendo la posizione quando necessario. Abbiamo colto ogni singola opportunità. Un podio che dà morale dopo il tamponamento subìto a 100 metri dallo spegnimento dei semafori in Gara 1. E’ un gran peccato ed è stato molto frustrante perché avevamo il potenziale per fare bene anche in quella gara, invece abbiamo perso tanti punti per il campionato. A testa alta continueremo a spingere negli ultimi due appuntamenti della stagione, concentrandoci solo su di noi, dando il massimo come sempre! Vorrei ringraziare nuovamente il mio team Dinamic Motorsport per tutto, il mio coach Gianni Morbidelli e tutti coloro che sono venuti a Monza a tifarmi”.

Tanto tifo per il romagnolo sulle tribune e nel paddock. Tanto affetto che è stato solamente un’anteprima di quello che accadrà il 7 e 8 ottobre, in occasione del Porsche Festival - l’evento più iconico di Porsche Italia, che quest’anno si disputerà a Misano - il circuito di casa di Amati. Per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti rivolgersi al sito ufficiale “Porsche Festival 2023”.