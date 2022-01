La Nazionale bussa alla porta del New Rimini. Davide Bonemei convocato nell'Italia Under 23

Buone notizia in casa New Rimini Baseball. È arrivata la comunicazione ufficiale della convocazione di Davide Bonemei al centro di preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma. Si tratta di un raduno della Nazionale Italiana di Baseball U-23 del manager Alberto D'Auria per una serie di test fisici nelle strutture del Cpo.

Gli azzurrini saranno guidati da Alberto D'Auria, assistito dal team manager Vincenzo Mignola, dai preparatori atletici Andrea Cardone, Michele Corbo e Francesca Ambruoso; e dallo staff medico formato da Gianluca Camillieri, Davide Ortolina e Massimo Baldi.

Una bella notizia per Davide Bonemei, che proprio alla vigilia dell’Europeo 2021 dovette dare forfait per un infortunio alla mano, dal quale è completamente recuperato. Un’assenza, quella di Davide, molto pesante anche per New Rimini, proprio nella fase decisiva della stagione. Ma ora tutto è passato, Davide si sta allenando coi compagni e ricomincia il suo percorso azzurro.