Gli azzurri plurimedagliati del Nuoto Artistico in vasca a Riccione, gli Assoluti in diretta Rai Sport

Iniziato il Campionato Italiano Assoluto di Nuoto Artistico allo Stadio del Nuoto di Riccione, è già grande eccitazione fra i fan dei campioni della nazionale italiana che scenderanno in vasca in questi giorni, fino a domenica 26 febbraio. Potremo vedere Linda Cerruti, medagliere infinito all'attivo e Giorgio Minisini campione mondiale indiscusso degli europei di Roma in coppia con Lucrezia Ruggero, campioni europei. E ancora tutte le campionesse azzurre, plurimedagliate ai mondiali di Budapest e agli europei di Roma 2022.

La nazionale ha subìto un quasi totale ringiovanimento, con l'inserimento di nuove atlete che debuttano proprio a Riccione, ma già medagliate agli europei juniores. Sarà davvero uno spettacolo entusiasmante. Da non perdere le finali di sabato pomeriggio e domenica mattina (programma completo su https://www.federnuoto.it/home/sincro). Tutte le finali saranno in diretta su Rai Play e Rai Sport + HD. L'ingresso allo Stadio del Nuoto di Riccione è gratuito.