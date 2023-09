Bagnaia determinato a scendere in pista a Misano, Gran Premio di casa per il Mooney VR46 Racing Team

Partito il conto alla rovescia per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini: il dodicesimo appuntamento della stagione 2023 sul Misano World Circuit Marco Simoncelli si preannuncia già scoppiettante e le migliaia di persone attese in autodromo sono pronte per assistere alle battaglie in pista. Per il Ducati Lenovo Team sarà un Gran Premio di casa diverso: nel GP della Catalogna disputato solo pochi giorni fa, sia Pecco Bagnaia che Enea Bastianini sono stati vittime di due brutti incidenti nei quali hanno riportato infortuni di diversa entità. Nonostante il violento impatto con l’asfalto a seguito dell’highside ed essere poi stato investito alle gambe da un altro pilota, Pecco Bagnaia non ha però riportato nessuna frattura nel suo incidente e, nonostante le numerose contusioni, sarà comunque presente a Misano con l’obiettivo di correre il Gran Premio di casa. Il pilota di Chivasso sarà sottoposto ad un controllo medico giovedì per ottenere il benestare dei medici.

Enea Bastianini, che nella caduta multipla di domenica ha riportato una frattura sia alla mano sinistra che alla caviglia sinistra, è stato operato lunedì sera presso l’Ospedale di Modena e sarà costretto a saltare la gara di casa e i prossimi due appuntamenti previsti in India e Giappone. Il pilota di Rimini non verrà sostituito in questa gara e sarà quindi solo Bagnaia a difendere i colori della squadra ufficiale a Misano.

“Domenica sera sono rientrato subito a casa insieme alla squadra - ha spiegato Francesco Bagnaia - e, dopo essermi riposato un po’, ho poi iniziato subito a prepararmi per cercare di essere pronto a tornare in pista a Misano. Giovedì mi sottoporrò al controllo medico in circuito e se, come spero, i dottori mi daranno l’OK potrò scendere in pista venerdì per le prime prove del mio Gran Premio di casa. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è sempre un appuntamento speciale per noi piloti italiani e soprattutto per noi piloti Ducati. Farò del mio meglio quindi per poter correre sabato e domenica”.

Sarà il decimo GP di San Marino nella storia del Mooney VR46 Racing Team (primo start come VR46 Racing Team al GP di San Marino nel 2014. Cat. Moto3 – R. Fenati e F. Bagnaia ndr), un bel traguardo per tutta la squadra da celebrare a pochi chilometri da Tavullia. In pista Marco Bezzecchi e Luca Marini per salutare, al Misano World Circuit, il pubblico di casa in occasione del 12esimo GP della stagione. Dopo un weekend complicato a Barcellona, entrambi tornano al lavoro sulle Ducati Desmosedici GP per essere protagonisti.Attualmente terzo in Campionato (189 punti ndr – P2 tra i Team 314 punti ndr) e dolorante alla mano sinistra dopo la caduta al primo via in Catalunya, Marco vuole ritrovare le sensazioni alla guida delle ultime settimane e onorare l’appuntamento al massimo delle sue possibilità.

"Misano un weekend unico - ha spiegato il Bez - impegnativo si, ma speciale per chi, come me, è cresciuto a pochi chilometri dal circuito. Qui è correre a casa in tutti i sensi! Non vedo l’ora di scendere in pista, arriviamo da una domenica non facile: la mano è dolorante, ma stiamo facendo fisioterapia per recuperare in questi giorni che precedono il GP. Arriviamo a venerdì al massimo delle forze possibili e onoriamo il nostro pubblico lavorando per centrare un bel risultato". ?