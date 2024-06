Bagnaia e Bastianini i re del Mugello, al Gp d'Italia la Ducati fa il pieno

La Ducati domina il Gp d'Italia al Mugello e piazza quattro Desmosedici ai primi quattro posti. Il gradino più alto del podio è per Pecco Bagnaia che ha regalato una gara emozionante incantando il pubblico dell'autodromo tra le colline toscane precedendo il compagno Enea Bastianini e Jorge Martin. Scattato dalla seconda fila per il -3 di penalizzazione, Bagnaia è andato subito in testa con un'eccelsa partenza all'esterno e un gran sorpasso alla Luco al poleman Martin: è la premessa per mettersi davanti e dettare l'andatura. Ci riesce con una corsa perentoria, in cui il gruppo si snocciola alle sue spalle senza intralciarne una marcia trionfale, solo apparentemente insidiata negli ultimi tre giri da Martin, poi battuto in volata da Bastianini, che lo infila all'ultima curva dell'ultimo giro.

L'affondo del pilota riminese alla Bucine premia Enea, pimpante e molto efficace nel finale, e realizza un perfetto gioco di squadra Ducati che aiuta non poco Bagnaia nel Mondiale. Pecco recupera in pochi metri altri 4 punti a Martin, sempre leader della classifica iridata, ma con meno margine: prima del week end Bagnaia era a -39 dallo spagnolo, ora a -18 e con Marc Marquez, 4° al traguardo, a -35 dalla vetta. La campagna italiana ha fruttato un bel raccolto a Pecco: era il suo intento e l'ha realizzato in pieno.

“Questo podio di fronte al pubblico di casa è incredibile - le parole di Bastianini -. Qualcosa non aveva funzionato al meglio nell’ultimo periodo, ma abbiamo risolto i problemi ed abbiamo spinto davvero al massimo. Sono davvero felice: ho avuto un momento di flessione a metà gara, nonostante mi sentissi a posto con la moto, ma dopo il sorpasso da parte di Marc ho capito che era arrivato il momento di spingere. Nell’ultimo giro ho visto Jorge sempre più vicino e lì ho capito che la seconda posizione era una possibilità reale. Ci sono riuscito all’ultima curva e sono davvero contento. Vorrei dedicare questa vittoria al mio cane, che è scomparso la scorsa settimana. In un certo senso, era la mia bambina”.