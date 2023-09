Baseball day, le vecchie glorie sfidano il New Rimini neopromosso. Ci sarà anche Rick Waits

Una reunion e un’altra festa promozione. Sabato (29 settembre) allo stadio comunale di via Monaco ci sarà il Baseball Day, con l’adunata sul diamante di glorie del batti e corri riminese che scenderanno in campo contro la New Rimini, fresca di promozione in serie A. Al centro della giornata il ritorno a Rimini di Rick Waits, ‘The Yankees Killer’, che dopo 12 anni di Major League e una carriera fantastica negli Usa, volò a Rimini dove fu protagonista insieme a una ‘banda di campioni’ di due scudetti e una coppa dei campioni. Rick Waits è probabilmente il più forte lanciatore mai arrivato in Italia dagli Usa e in questi giorni è a Rimini, dov’è tornato per il secondo anno consecutivo, per salutare i tanti amici che hanno giocato con lui 35 anni fa e che lo hanno applaudito dalle tribune dello stadio in quelle serate indimenticabili.

Dalle 14 scenderanno in campo anche i ragazzi della New Rimini che hanno riconquistato la serie A e ad accogliere gli ospiti ci sarà tutta la dirigenza della società guidata da Alessia Valducci. Sarà un bel momento di sport e di amicizia, quella che un diamante genera da sempre e con generosità.

“Ringrazio chi ha avuto questa splendida idea e tutti i ragazzi che saranno in campo – dice Alessia Valducci -. Il baseball ha questa magia straordinaria: cementa amicizia che non finisce mai. Oggi siamo lontani dal picco raggiunto in quegli anni, ma è chiaro che intorno a campioni del genere, anche stranieri, s’è radicata quella passione e la cultura del baseball che oggi la New Rimini vuole tenere vive”.

Sono attesi Elio Gambuti, Mike Romano, Eddy Orrizzi, John long (anche lui a Rimini in questi giorni), Franco Vandi Gibo Grassi, Andrea Evangelisti, Albo Bernardi, Dodo Uberti, Claudio di Raffaele, Paolo Del Bianco, Mimmo Ricciotti. Beppe Carelli, Giorgio Pruccoli, Gastone Zucconi e anche tanti altri delle generazioni più recenti

Una reunion e una festa saranno gli ingredienti sportivi del Baseball Day, insieme a tanti abbracci fra campioni del passato e futuri.