Baseball, impresa del New Rimini: sbancata Padova con due successi

Due successi di New Rimini a Padova nel campionato di serie A di baseball, girone C: 6 a 2 in gara 1, 3 a 1 in gara 2. Per la prima volta nella stagione i ragazzi di Dorian Castro ottengono il massimo dal weekend, in un girone che continua ad essere equilibratissimo e tornano dal Veneto con una doppietta che ha davvero il sapore dell’impresa. Entrambe le vittorie arrivano in rimonta: la prima dopo essere andati sotto 2 a 0 subendo un fuoricampo, la seconda dopo aver contenuto lo svantaggio minimo per otto inning prima di ribaltare il punteggio al nono. Sugli scudi un monte di lancio solido e preciso grazie ai partenti Aiello e Tognacci, rilevati perfettamente da Sartini e Sosa, una difesa con un solo errore in due gare e attenta a risolvere le situazioni più critiche, un attacco capace di colpire nei momenti decisivi.

Gara1

New Rimini parte sul monte con Tommaso Aiello, dall’altra parte c’è Jose Arcila Gonzalez. A spezzare l’equilibrio è Padova che al terzo colpisce duro con un fuoricampo da due punti di Leandro Pestana. Aiello non si scompone e fino alla fine saranno gli unici punti subìti dai riminesi grazie anche all’ottimo rilievo nelle ultime due riprese di Elia Sartini.

In attacco New Rimini prima accorcia al quinto inning col punto di Andrea Gabrielli, portato a casa da Jesus Baro e poi al sesto arriva un inning da quattro punti che indirizza la gara.

Parte Alejandro Chacon con un doppio, lo seguono il singolo di Bonemei, un altro doppio di Focchi e il singolo di Gabrielli. Padova cambia il lanciatore ma New Rimini colpisce ancora e si porta sul 5 a 2. Al settimo inning arriva il punto che fissa il risultato, segnato da Baro su singolo di Focchi. Nelle ultime due riprese Sartini concede solo una valida, elimina al piatto tre battitori e la difesa chiude la gara con un doppio gioco.

Gara2

New Rimini manda sul monte Gianluca Tognacci come partente e resta ancora a riposo il venezuelano Eduard Paredes. Per i veneti c’è Rafael Martinez. Anche questa gara resta a lungo bloccata dai lanciatori e dalle difese. Al quarto inning segna Padova e sull’uno a zero si resta fino all’ultima ripresa. Nel frattempo Tognacci consegna la pallina a Kevin Sosa al sesto, mentre il rilievo di Padova, Alessandro Lotti, sale sul monte al settimo.

L’ultima ripresa è quella del sorpasso: singolo di Jesus Baro, Baccelli viene colpito e Alejandro Chacon porta a casa il punto del pareggio. Si aggiunge la valida di Bonemei con arrivo a casa di Perazzini e poi sul singolo di Cifalinò segna Bonemei, con Chacon che viene eliminato a casa base. Al nono Padova tenta invano il recupero: Pestana viene eliminato al piatto, Canache batte un singolo ma arriva il doppio gioco difensivo a chiudere la gara.

Nel prossimo turno, sabato 18 maggio, New Rimini ospiterà Cagliari allo stadio comunale di via Monaco nell’ultimo turno del girone di andata. Gara 1 potrebbe essere posticipata alle 16.00 per una richiesta avanzata da Cagliari che la Fibs dovrà ufficializzare, gara 2 alle 20.00.