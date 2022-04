Baseball, Mediolanum New Rimini perde a Parma. Gara 2 sospesa per pioggia al terzo inning

Mediolanum New Rimini esce sconfitta 13-6 nell’unica gara conclusasi a Parma contro Crocetta. Gara2 è stata sospesa per pioggia sullo 0-0 gara2 dopo l’attacco riminese nel terzo inning. Da stabilire la data del recupero.

Gara 1

Tutta da dimenticare la gara del pomeriggio. Mike Romano conferma Alessandro Di Giacomo sul monte ma la sua partenza è complicatissima. Quattro valide e altrettanti punti incassati costringono il manager al cambio con un solo out e a consegnare la pallina a Ridolfi.

Negli inning seguenti Mediolanum New Rimini resta nel tunnel: il lanciatore avversario concede al quinto inning il primo arrivo in base a Focchi su base ball, mentre la difesa continua ad incassare punti ad ogni ripresa e al termine della quinta il punteggio arriva sul 12 a 0 per i padroni di casa. Sull’orlo della ‘manifesta’, Mediolanum New Rimini reagisce: la prima valida della gara arriva al sesto con Cifalinò. Nel frattempo scende dal monte di lancio l’intoccabile Enrico Zanchi che chiude con una valida concessa e 10 strike out.

Al settimo il rilievo Borella concede tre basi consecutive e poi Cifalinò sblocca i riminesi con la sua seconda valida. Cominciano ad arrivare punti per la Mediolanum, grazie anche ai lanciatori emiliani che non trovano precisione. L’inning si chiude sul 12-6. Per Mediolanum New Rimini entrano anche i lanciatori anche Pieretti e Pini, il Crocetta però segna ancora all’ottavo e la gara si chiude sul 13-6.

Gara 2

Mike Romano cambia il partente e sul monte sale Gianluca Tognacci, mentre per Crocetta c’è il colombiano Almanza Consuegra. Si giocano due riprese complete e la parte alta del terzo inning, ma sul punteggio di 0-0 comincia a piovere sul diamante di Parma. Gli arbitri prima sospendono la gara e poi decidono per il rinvio.

Sabato 30 aprile Mediolanum New Rimini tornerà a giocare allo stadio Comunale di via Monaco. Gare alle 15.00 e alle 20.00 contro Torre Pedrera Falcons.