Baseball, New Rimini vuole proseguire nella cavalcata vincente con la trasferta di Porto Sant'Elpidio

Trasferta a Porto Sant’Elpidio domenica (25 giugno) per New Rimini, capolista imbattuta nel girone C della serie B di baseball. La squadra marchigiana, allenata dal manager Carlos Pezzullo, fu sconfitta all’andata coi punteggi di 7-4 e 12-1 e attualmente è terza in classifica, a otto partite di distanza dai riminesi, con un record di 8 vittorie e sei sconfitte, con due gare in meno disputate. Nell’ultimo turno ha pareggiato il confronto con Potenza Picena, vincendo 5-4 e perdendo 8-6.

Dopo la doppietta interna contro Foggia, per New Rimini arriva un’altra sfida importante per la classifica. L’obiettivo è quello di tenere più lontane possibili le terze in graduatoria, visto che la qualificazione ai playoff è riservata alle prime due al termine della regular season.

Le due gare, valevoli per la terza giornata del girone di ritorno, sono in programma domenica alle 11 e alle 15; saranno trasmesse in diretta streaming sulle pagine Facebook di Icaro Sport e New Rimini.