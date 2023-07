Baseball, il New Rimini espugna Fano ed è certo di un posto nel tabellone dei playoff promozione

Con le due vittorie conquistate a Fano, New Rimini ha messo al sicuro la qualificazione ai play off promozione. 16-5 e 13-1 i punteggi delle due partite, chiuse al settimo e all’ottavo inning. Ora per la squadra del manager Gilberto Zucconi, che viaggia col record di 20 vittorie e 2 sconfitte, c’è l’obiettivo di chiudere al meglio la regular season per garantirsi il vantaggio delle gare decisive in casa e attendere l’avversario da affrontare, al meglio delle cinque partite, che proverrà dal girone D, dove regna equilibrio nella classifica. Attualmente guidano Fiorentina e Messina, ma anche Nettuno e Lastra a Signa (LI) hanno possibilità di qualificarsi.

Gara 1

Francesco Ridolfi e Filippo Foschi sono i partenti per New Rimini e Fano. La partita si sblocca al secondo inning: base a Signorile e valida di Cifalinò che lo spinge a casa. Va in base anche Montanari e la volata di Pini consente il secondo punto. New Rimini arrotonda su una valida di Canuti e va avanti 4 a 0. Al quarto, il triplo di Gabrielli porta a casa Cortesi e il doppio di Bonemei arrotonda sul 6 a 0 che diventa 12 a 0 al sesto.

La seconda parte del sesto inning vede la riscossa di Fano, che segna cinque punti. Sul monte riminese sale Tarassi che chiude contenendo i danni. Al settimo e all’ottavo New Rimini allunga ancora fino al 16-5 definitivo. In battuta, 3 su 4 di Cifalinò, 3 su 5 di Bonemei con 5 RBI e 2 su 3 per Pini.

Gara 2

Tommaso Aiello e Mattia Ruggeri sono i partenti per New Rimini e Fano. La gara resta inchiodata per tre riprese e al quarto New Rimini va avanti con tre punti, avviati da un bel doppio di Canuti e chiusi dalla valida di Balducci. Fano prova a reagire, segna subito un punto ma la capolista allunga ancora con tre punti al quinto, uno al settimo e sei all’ottavo per il 13 a 1 finale. In evidenza Canuti con tre valide nei sei turni, il 3 su 5 di Gabrielli e 2 RBI a testa per Bonemei, Montanari e Balducci. Sul monte una ripresa anche per il giovanissimo Tommaso Montanari che ha chiuso con tre K.

Sabato 15 luglio New Rimini sarà impegnata ancora in trasferta contro Cupra Montana.