Baseball, il New Rimini fa doppietta contro i Lancers ed è a una vittoria dal ritorno in serie A

New Rimini coglie a Lastra a Signa due bellissime vittorie e si appresta a ospitare i Lancers a Rimini per le sfide decisive verso la promozione in serie A, in programma da sabato 9 settembre alle 14. 13-6 e 6-0 i risultati delle due partite, giocate entrambe da New Rimini con grande attenzione e tutta la determinazione che Zucconi aveva chiesto alla vigilia; atteggiamenti necessari per venire a capo di un avversario di valore, che nella regular season aveva chiuso in crescendo al secondo posto nel suo girone con 13 vittorie nelle ultime 14 gare, concludendo a una sola partita dalla capolista Fiorentina.

“Abbiamo giocato due grandi partite – il commento del manager Gilberto Zucconi – contro dei Lancers veramente tosti. Siamo stati impeccabili sul monte e in difesa, senza disattenzioni e con giocate di livello da categoria superiore. Tutti i ragazzi si sono espressi al meglio e sono proprio soddisfatto. Abbiamo avuto solo un passaggio complicato nelle due gare e ne siamo usciti benissimo. Un grazie e un abbraccio ad Aiello: ha giocato sapendo della morte del caro nonno e appena sostituito è tornato a Rimini col papà, lasciandoci una dimostrazione di attaccamento davvero straordinaria. Muzzarelli in gara 2 ha effettuato 108 lanci, da rilievo è diventato un partente solido col lavoro e l’impegno. E poi due parole per Del Bianco e Patrone che hanno chiuso sul monte le due gare. Due esempi di professionalità, autentici riferimenti per i più giovani. Abbiamo fatto due passi importanti, ma ora manca il terzo e sabato sarà un’altra battaglia. Prepareremo bene la partita, sono certo che avremo la stessa determinazione perché questo è il registro su cui abbiamo lavorato ogni giorno in questi mesi”.

Gara 1

Tommaso Aiello è il partente per New Rimini, Giacomo Degl’Innocenti per i Lancers. Il lanciatore riminese fatica un po’ in avvio a trovare l’area di strike, concede due basi ball e un colpito che mandano in vantaggio i toscani.

New Rimini si mette subito in moto e nel secondo inning segna 5 punti che indirizzano la partita con le valide di Cortesi, Perazzini, Focchi e Gabrielli. Il secondo strappo arriva al quinto inning con altri 5 punti segnati, mentre sul monte di lancio Aiello diventa intoccabile per i Lancers che sotto 10 a 1 segnano un punto al quinto inning grazie ad un doppio di Gentili e alla valida di Di Stefano.

In avvio di sesta ripresa, dopo una base ball, Zucconi inserisce il giovane Tarassi che però non riesce ad essere preciso e i Lancers si accendono con 4 punti e vanno sul 10 a 6. Allora Zucconi ricorre all’esperienza di Del Bianco che chiude l’inning. Fino alla fine c’è spazio solo per l’allungo di New Rimini che segna altri tre punti e chiude sul 13 a 6.

In evidenza la prestazione di Aiello che ha lanciato 5 riprese concedendo 4 valide e il rilievo di Del Bianco che ha chiuso 3.2 riprese lasciando tre valide, zero basi ball e due K. In attacco in evidenza Focchi, Canuti, Cifalinò (3 RBI) e Perazzini. 3 RBI anche per Signorile.

Gara 2

Daniel Muzzarelli a Gabriel Grado sono i partenti. Mentre il riminese tiene a secco le mazze toscane, Grado deve incassare due punti al secondo inning portati a casa da una valida di Focchi.

Il punteggio resta inchiodato fino al quinto inning quando ancora Focchi manda a punto New Rimini e arriva il cambio sul monte di casa. New Rimini continua a segnare: al settimo è Signorile a spingere Cortesi a casa base; all’ottavo è una volata di Bonemei a far segnare Focchi. 6 a 0 il finale.

Sul monte, Muzzarelli ha incassato due valide in sette riprese e impeccabile Patrone nelle due riprese lanciate. In attacco, 3 RBI per Focchi.

Ora la serie si sposta quindi a Rimini. Gara 3 è in programma sabato 9 settembre alle 14. Eventuale gara 4 alle 19 e l’eventuale gara 5 domenica mattina alle 10.