Baseball, il New Rimini festeggia il ritorno in serie A. Party promozione con ricevimento in Comune

Ricevimento in residenza comunale per New Rimini Baseball, che ha festeggiato il ritorno in serie A insieme al sindaco Jamil Sadegholvaad e all’assessore allo sport Moreno Maresi. Presente una delegazione di giocatori accompagnati dai vertici della società coi tecnici, i dirigenti e gli sponsor.

“Grazie a New Rimini – ha esordito il sindaco Sadegholvaad - il baseball cittadino è tornato là dove la storia di questo sport lo prevede stabilmente. La città quindi è grata agli atleti e a tutti coloro che hanno contribuito a un grande successo sportivo che si abbina a un progetto societario che cerca di allargare la base per condividere ambizione e i sacrifici che sono necessari per primeggiare. So che state lavorando per questo e ciò mi rende ancor più vicino a voi. Conosco bene anche i problemi legati alla disponibilità dello stadio e insieme troveremo una soluzione anche a quelli. Sappiate che l’amministrazione vi è vicina”.

“Aggiungo i miei complimenti – ha detto l’assessore Maresi – perché la promozione è arrivata al termine di un campionato dominato sin dall’inizio e che avete pienamente meritato. Rimini ha bisogno che anche il baseball sia ad alti livelli e oltre ai ragazzi, davvero meravigliosi, i miei complimenti vanno a tutti i dirigenti e agli sponsor che vi hanno sostenuti in questa avventura. Lo sport aggiunge sfide nuove, il prossimo sarà un campionato difficile con questo entusiasmo lo affronterete nel modo migliore”.

Per la società, sono intervenuti la presidente Alessia Valducci e il vicepresidente Giacomo Pelliccioni: “Siamo onorati – hanno detto – di questa accoglienza ufficiale. La storia di questo sport ha raccontato pagine indimenticabile per la città di Rimini. Noi con difficoltà, ma con determinazione, vogliamo tenere viva questa fiamma di passione insieme ai nostri ragazzi. Ci aspetta un campionato complicato, ci rinforzeremo per affrontarlo al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo anche bisogno che la questione stadio diventi stabile, condizione fondamentale per programmare il futuro. Noi continueremo a fare la nostra parte”.

Sindaco e assessore hanno consegnato alla società una targa a memoria della promozione in serie A e una medaglia ai giocatori. New Rimini ha omaggiato il Comune con le palline marchiate New Rimini e firmate dalla squadra.