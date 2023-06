Baseball, il New Rimini prosegue la sua marcia in vetta alla classifica. Superato due volte il Fano

New Rimini vince entrambe le partite del recupero contro Fano Baseball e mantiene la testa della classifica, da imbattuta, nel girone C della serie B. 5-0 e 4-1 i risultati, al termine di due partite più equilibrate di quanto dicano i punteggi finali.

“Anche con Fano abbiamo sofferto per diverse riprese i lanci avversari ­– il commento del manager Gilberto Zucconi – I nostri pitcher hanno ‘tirato’ ancora due grandi partite, la difesa è stata molto buona e così siamo rimasti nel vivo dei match. Poi ci siamo sbloccati nell’ultimo terzo delle due gare. Possiamo fare molto meglio nel box, con meno fretta e maggiore selezione dei lanci. In sostanza un migliore approccio. Ci alleniamo con impegno per questo, nello staff tecnico ci sono risorse utilissime ad aiutare la crescita tecnica dei ragazzi che è l’obiettivo primario. Il resto è conseguenza di questo. La classifica è buona, ma ogni gara nasconde insidie e domenica contro Rimini 86 serviranno ottime prestazioni per contrastare un avversario aggressivo e con un buon monte. Non possiamo permetterci cali, anzi dobbiamo salire di rendimento”.

Gara 1

I due lanciatori partenti, Francesco Ridolfi per New Rimini e Filippo Foschi per Fano tengono inchiodato a zero il punteggio per oltre metà partita. Un paio di occasioni per New Rimini arrivano al secondo inning con le valide di Gabrielli e Cortesi, poi al terzo quando a basi piene è un doppio gioco a risolvere i problemi del Fano. Al quinto la gara si sblocca sul singolo di Amedeo Focchi. Al sesto Gabrielli batte valido, ruba la seconda e sul singolo di Tombari va in terza; a quel punto l’aggressività sulle basi e un errore di Fano consentono di segnare il secondo punto. Al settimo inning il punteggio si definisce con altri tre punti; due RBI dalla valida di Signorile. Eccellente la prova di Ridolfi che resta sul monte otto riprese: tre valide concesse, una base ball e 7 K. La chiusura è di Tomas Canuti.

Gara 2

È quasi una partita fotocopia. Tommaso Aiello per New Rimini e Davide Pierotti per Fano tengono a zero il punteggio per tre riprese. Poi va avanti Fano e New Rimini pareggia subito. Per vedere altri punti si arriva all’ottavo, coi padroni di casa che fissano il punteggio. Parte Cortesi con un doppio, poi il singolo di Signorile e l’RBI di Muzzarelli consentono di segnare i tre punti, alimentati anche dalla base ball a Bonemei e da Gabrielli che finisce colpito. Aiello chiude sette riprese sul monte concedendo una sola valida, una base ball e 7 K. Chiusura per Daniel Muzzarelli senza valide concesse.

New Rimini giocherà domenica 11 giugno il prossimo turno a Spadarolo, contro i ‘cugini’ di Rimini 86 e sarà la prima giornata di ritorno. Gara 1 alle 11.00, gara 2 alle 15.00.