Baseball, New Rimini a un passo dal ritorno in serie A. Basta una vittoria per la festa promozione

Ultimo atto per New Rimini. Sabato allo stadio comunale di via Monaco partirà la serie decisiva per la promozione in serie A e alle 14 si giocherà gara 3 fra la squadra di Gilberto Zucconi e i Lancers di Lastra a Signa. Si parte dal 2 a 0 per i riminesi, vittoriosi in Toscana in entrambe le partite (13-6 e 6-0) e quindi ad una vittoria dal ritorno in serie A. Dovessero servire, gara 4 si giocherebbe sempre domani alle 19 e gara 5 domenica alle 15.

Confermate le rotazioni: in gara 3 il partente sarà Tommaso Aiello, nell’eventuale gara 4 toccherà a Daniel Muzzarelli. Si dovesse arrivare alla gara decisiva, non ci saranno obblighi regolamentari e saliranno sul monte i lanciatori disponibili.

“Abbiamo lavorato tanto con la speranza di essere a questo punto della stagione a giocarci la possibilità di ritornare in serie A – dice il manager Gilberto Zucconi – e sono certo che i ragazzi daranno tutto sin dalla gara di domani pomeriggio. Siamo in vantaggio 2 a 0 ed è ovviamente importante, ma sappiamo anche che per battere i Lancers dovremo giocare un’altra gara perfetta, altrimenti il loro valore verrà fuori e renderà la sfida molto complicata. Non era per nulla scontato arrivare a questo punto: i Lancers sono arrivati secondi nel loro girone ad una partita dalla capolista Fiorentina, hanno concluso la regular season con una lunghissima serie di vittorie e nel roster ci sono battitori molto pericolosi e lanciatori solidi. Noi sappiamo cosa serve fare per vincere, siamo pronti”.

Domani allo stadio comunale sarà ospite anche il Vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi, che fin dal suo arrivo a Rimini ha manifestato grande interesse per tutte le discipline sportive. Insieme a lui, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Saranno accolti dalla presidente Alessia Valducci, da dirigenti, soci e sponsor di New Rimini. Sarà proprio Monsignor Anselmi a effettuare il primo lancio della gara.

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sulle pagine Facebook della società e di Icaro Sport, oltre che sul canale Youtube di New Rimini.