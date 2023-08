Baseball, il New Rimini sogna il ritorno in serie A. Iniziano i match dei playoff promozione

Comincia il conto alla rovescia verso l’avvio dei playoff promozione del campionato di serie B di baseball. Sabato alle 14 e domenica alle 10 sono in programma le prime due partite a Lastra a Signa, dove New Rimini affronterà i Lancers del manager Eddy Suarez che hanno chiuso al secondo posto il girone D. Si gioca al limite delle cinque partite.

Al termine della regular season il record dei toscani è stato di 16 vittorie e 8 sconfitte. Nel girone di ritorno i Lancers hanno ingranato marce alte (13 vittorie e una sconfitta nelle ultime 14 gare) e sono riusciti a prevalere in un girone che ha visto quattro squadre fino all’ultimo in corsa, prevalendo di una partita su Nettuno e di due su Messina, dietro ad una sola partita dalla Fiorentina, giunta al primo posto.

New Rimini invece ha chiuso al primo posto il girone C con una gara di vantaggio sui Falcons Torre Pedrera (impegnati con la Fiorentina nei play off) con un record di 24 vittorie e tre sconfitte. La media battuta di squadra dei Lancers è 294 (il migliore Riccardo Gentili con .419), quella di New Rimini 317 (Davide Bonemei in vetta con .404). Sul monte di lancio i pitcher più utilizzati dai Lancers sono Giacomo Degl’Innocenti (ERA 4.94) e Giuseppe Gabriel Grado (ERA 3.58). Per New Rimini, Tommaso Aiello (ERA 1.60) e Daniel Muzzarelli (ERA 1,11).

Mancheranno fra i riminesi il lanciatore Francesco Ridolfi (7 vinte e 0 perse nella regular season), all’estero per motivi di studio insieme a Tommaso Montanari, interno e utile anche come lanciatore. Per questo New Rimini ha chiamato in vista dei play off Sandy Patrone, 40enne già lanciatore della Rimini Baseball che fungerà da rilievo di Daniel Muzzarelli nelle gare 2 ed eventualmente 4 e 5, quando potranno lanciare i pitcher stranieri.

In gara 1 e gara 3, ma a disposizione nell’eventuale gara 5, sul monte partirà Tommaso Aiello.

“Ci siamo preparati con scrupolo e impegno – dice il manager di New Rimini, Gilberto Zucconi - Abbiamo giocato tre amichevoli e ho visto i ragazzi molto applicati. Questa settimana stiamo curando i dettagli e anche le caratteristiche di lanciatori e battitori toscani. Abbiamo osservato attentamente alcune loro partite, sono una squadra aggressiva e sul monte di lancio nella regular season si sono affidati a due pitcher molto solidi. Il loro girone di ritorno parla chiaro, sono riusciti a centrare i play off con una progressione di risultati molto importanti. Per entrambe le squadre la pausa di un mese fra regular season e play off è un’incognita. Conteranno la concentrazione e l’applicazione, sono gare completamente diverse dalla regular season perché ci si gioca tutto in poche sfide e davvero inning dopo inning dovremo costruire il meglio possibile. Ho fiducia, ho buone sensazioni dai ragazzi, ma conterà solo quanto sapremo fare sul diamante”.

Le gare potranno essere seguite in streaming sulle pagine Facebook di New Rimini e di Icaro Sport.