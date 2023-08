Baseball, il New Rimini sogna il ritorno in serie A. Parte la preparazione in vista del tabellone playoff

Riparte giovedì (17 agosto) la preparazione di New Rimini in vista dei playoff promozione del campionato di serie B. Dopo la pausa di Ferragosto la squadra guidata da Gilberto Zucconi avrà anche due impegni amichevoli, entrambi coi Falcons Torre Pedrera, mercoledì 23 e sabato 26 allo stadio comunale. Le prime due gare dei play off, contro i Lancers di Lastra a Signa, sono in programma da sabato 2 settembre: gara 1 alle 14.00 e gara 2 la domenica alle 10.00.

Poi, nel weekend successivo, il confronto si trasferirà a Rimini, dove si giocheranno le sfide decisive per conquistare la promozione in serie A: gara 3 sabato 9 settembre alle 14.00, eventuale gara 4 alle 19.00, eventuale gara 5 domenica 10 settembre alle 15.00. L’obiettivo è vincere tre partite. Nella seconda e nelle eventuali quarta e quinta partita il lanciatore può essere anche non di formazione italiana, con cittadinanza Ue.

A rinforzare il monte di lancio dei riminesi, già dal primo weekend, ci sarà Sandy Patrone. Il 40enne di origini dominicane e passaporto comunitario, ex giocatore della Rimini Baseball con cui ha vinto uno scudetto nel 2006, ha accettato la chiamata della società riminese e affiancherà Daniel Muzzarelli nella gara riservata ai lanciatori non di cittadinanza italiana.

Il rinforzo si è reso necessario anche alla luce delle assenze che avrà New Rimini proprio sul monte di lancio: Francesco Ridolfi, partente di gara 1 durante la regular season e Tommaso Montanari, esterno e anche utile rilievo, sono infatti entrambi impegnati all’estero per motivi di studio.