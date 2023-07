Baseball, pareggio nel derby tra New Rimini e Falcons Torre Pedrera. Si entra nella volata finale

È finita con un pareggio la sfida fra New Rimini e Falcons Torre Pedrera, sin qui protagoniste del girone C di serie B: gara 1 è finita 6-4 per New Rimini, gara 2 è stata vinta dai Falcons per 5-4 al tie break del 10° inning. Non era difficile pronosticare equilibrio ed emozioni, così è stato fra le compagini ormai entrambe in vista della qualificazione ai playoff promozione che accoglieranno le prime due in classifica. New Rimini resta prima, con due gare di vantaggio sui Falcons e sette su Foggia, a parità di gare giocate, ma il campionato attende ancora diversi recuperi.

“Due partite diverse fra loro – dice il manager di New Rimini, Gilberto Zucconi – e sinceramente molto meglio la prima per la qualità del gioco espressa sul campo da entrambe le squadre; credo che il pubblico abbia assistito a un bello spettacolo di baseball per merito di tutti i giocatori in diamante. Nella seconda ci sono state buone giocate, ma il nervosismo s’è impossessato della gara e quando accade questo non è mai un bene. Parlo per i miei ragazzi, ovviamente: dobbiamo ancora migliorare in questo aspetto che attiene la concentrazione, la sola condizione che consente di esprimersi al massimo".

"A Porto Sant’Elpidio e sabato scorso ci siamo persi in situazioni che sono dannose e siamo andati in difficoltà. Potevamo anche vincerla gara 2, l’equilibrio era sottile, ma merito ai Falcons per averla portata a casa. Avevamo poco margine per cambiare assetto, c’erano alcuni giocatori assenti e dei malanni sparsi fra quelli in campo non mi hanno permesso di fare scelte. Resta un po’ di amarezza per questo atteggiamento che dobbiamo migliorare perché alle finali playoff il clima sarà caldo intorno al diamante e non possiamo permetterci che questo incida sulle giocate. Le espulsioni? Non entro nel merito, dico che noi tecnici e i giocatori in campo devono aiutare gli arbitri, non metterli in difficoltà”.

Gara 1

In gara 1 scattano avanti i Falcons che segnano un punto al terzo inning. La risposta di New Rimini arriva al quarto con sei punti che ribaltano la gara: in sequenza il triplo di Signorile, doppio di Cortesi, singoli di Pini, Tarassi e Perazzini portano quattro punti, poi altri due col triplo di Gabrielli vengono segnati sul rilievo dei Falcons.

Gli ospiti però on mollano e con due punti al sesto e uno all’ottavo si riportano sotto 6-4, che resterà anche il risultato finale. Lanciatore vincente è Francesco Ridolfi, salvezza di Tomas Canuti; lanciatore perdente Nicolò Ioli.

Gara 2

Stavolta parte meglio New Rimini che al secondo inning, con due out, segna due punti mettendo a frutto le valide di Cortesi e il doppio di Balducci. I Falcons pareggiano al quinto, quando termina anche la buona prova di Tommaso Aiello sul monte di lancio. Sul rilievo di Muzzarelli i Falcons vanno 3 a 2 al settimo e al nono New Rimini riacciuffa la parità col punto di Gabrielli portato a casa da una volata di Bonemei.

Al tie break sale un po’ di nervosismo e ci sono un paio di espulsioni (Muzzarelli per New Rimini e Pedrazzi per i Falcons). Gli ospiti segnano due punti e New Rimini uno solo con Cortesi. Finisce 5 a 4.

Lanciatore vincente è Pedrazzi, il perdente Muzzarelli, la salvezza di Simone Ioli.

Domenica 9 luglio New Rimini sarà impegnata in trasferta a Fano. Gara 1 alle 11, gara 2 alle 15.