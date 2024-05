Baseball, per la New Rimini finisce in parità la sfida con Cagliari

New Rimini chiude con una vittoria e una sconfitta il confronto con Cagliari, al termine di una doppia sfida molto complicata che ha messo insieme una giornata non brillante della squadra, un avversario ostico e alla fine la feroce determinazione di New Rimini nel voler portare a casa almeno una vittoria, aggrappandosi ai lanci di Daniele Delbianco, 46enne pitching coach.

Gara 1 s’è conclusa sul 9 a 5 per Cagliari; con lo stesso punteggio, 9 a 5, New Rimini s’è conquistata gara 2.

Una giornata che invece intorno al diamante ha vissuto della simpatia e rumorosità dei ragazzi delle giovanili delle società del territorio e dell’emozione del primo lancio dalla carrozzella del giovane Filippo, nove anni e beniamino delle società sportive riminesi. Nota dolente la situazione perdurante allo stadio, con le condizioni dell’impianto di illuminazione e del tabellone luminoso che offendono il baseball e la tradizione sportiva riminese in questa disciplina.