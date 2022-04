Baseball, alla ricerca del primo successo stagionale. La Mediolanum Rimini ospita Longbridge Bologna

Secondo turno consecutivo sul diamante di casa per Mediolanum New Rimini. Domani, alle 15 e alle 20, è in programma la sfida con Longbridge Bologna nella terza giornata del girone C del campionato di serie A di baseball. L’ingresso è gratuito. Gli ospiti hanno vinto alla prima giornata gara2 contro Modena e ceduto due volte contro San Marino, portata però fino al nono inning in gara1.

Mediolanum New Rimini è invece alla ricerca del primo successo e proverà a centrarlo contro una squadra comunque temibile, con molti giovani e ben solida sul monte di lancio. In gara1 per i riminesi, pallina in mano al partente Alessandro Di Giacomo. “Ci proveremo con tutte le forze e vogliamo farlo con l’aiuto degli appassionati – dicono da New Rimini – perché è importante colorare e animare l’impianto che abbiamo così fortemente voluto che riaprisse!”.

“Dobbiamo lavorare tanto, sarà una doppia sfida molto impegnativa – dice il manager Mike Romano – e dai ragazzi mi aspetto massima determinazione nelle occasioni che si presenteranno. Dobbiamo migliorare in questo. Le rotazioni sul monte restano le solite, partiamo con Di Giacomo che viene da 12 strike out nelle sei riprese lanciate contro Modena”.

In gara1, il primo lancio sarà di Eddy Orrizzi, gloria del baseball riminese. Il formidabile ricevitore di Worchester ha giocato con Rimini Baseball per otto anni e nella sua carriera italiana ha 534 partite con 742 valide, di cui 126 home run e una media battuta vita 355. Eddy è stato 3 volte campione d'Italia e ha vinto 2 Coppe dei Campioni, ha giocato 68 volte con la nazionale italiana, vincendo 3 europei consecutivi. Eddy Orrizzi s’è poi distinto per iniziative di grande valore, fra tutte il progetto di portare il baseball in Africa, in Mozambico. Una bella occasione, domani alle 15.00, per gli appassionati di baseball di tributargli un grande saluto.

Per quanto riguarda gara2 contro Modena, sospesa per pioggia al termine del primo inning sul 2 a 0 per Mediolanum New Rimini, la Federazione ha deciso di anticipare il recupero inizialmente previsto a fine maggio. Si giocherà mercoledì 20 aprile alle 20 allo stadio riminese di via Monaco riprendendo la gara dall’inizio del secondo inning.