Baseball serie A, un recupero amaro per il Mediolanum Rimini. Prossimo impegno contro Crocetta

Costa carissimo a Mediolanum New Rimini il passaggio a vuoto fra il terzo e il quarto inning nel recupero di metà settimana contro Modena. Gli errori e la concretezza degli emiliani hanno ribaltato il punteggio iniziale di 2 a 0 ereditato dalla gara sospesa per pioggia, portandolo sul 7 a 2. Poi la gara è proseguita su binari di sostanziale equilibrio, chiudendosi sull’8-4 finale a favore degli ospiti.

Sono tre valide, battute con due out da Martone, Russo e Pompilio, a cui si sono aggiunte 4 basi ball, ad avviare la rimonta di Modena che chiude l’inning con 4 punti. Mediolanum risponde subito con una segnatura, tanto basta al manager modenese per far scendere dal monte Noa Hurtado e inserire Angel Calero. Al quarto inning sono invece tre errori a lasciar scappare Modena che sale sul 7-3, con il pitcher venezuelano assai ostico per l’attacco riminese. Modena segna ancora alla quinta ripresa e Mediolanum va a punto al nono.

Complessivamente, sette valide a testa, molti uomini rimasti sulle basi (12 Modena, 11 New Rimini), ma i sei errori complessivi dei padroni di casa hanno fatto la differenza. Sul monte riminese si sono alternati Aiello, Di Giacomo, Ridolfi e Tognacci.

“Abbiamo fatto degli errori e li abbiamo pagati – il commento del manager Mike Romano – Di fronte a noi avevamo una squadra che ha la giusta ambizione di entrare nella fase scudetto e con questi avversari paghi ogni incertezza. Continuiamo il nostro percorso, sappiamo che il nostro campionato sarà nella seconda fase e dobbiamo farci trovare pronti, preparandola al meglio in queste gare che rimangono”.

Nel weekend il campionato riprenderà il suo cammino e sabato Mediolanum New Rimini sarà impegnata a Parma contro Crocetta. Gara 1 alle 15.30, gara2 alle 20.30. Gli avversari emiliani vengono da due sconfitte di misura nella scorsa giornata, proprio contro Modena.

La classifica: San Marino (6-0), Godo (6-0), Modena (5-1), Crocetta (2-4), Longbridge (2-4) Torre Pedrera Falcons (2-4), Mediolanum New Rimini (1-5), Sala Baganza (0-6).