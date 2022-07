Baseball serie A, recupero del match con Crocetta. Si parte dal 7 pari e dall'inizio del nono inning

Mediolanum New Rimini e Farma Crocetta si ritroveranno domani sera, alle 21, sul diamante riminese per concludere gara1 che il 29 maggio scorso fu sospesa dopo otto riprese e che il Giudice Sportivo ha stabilito vada invece completata. Si ricomincerà quindi dall’attacco ospite, sul punteggio che maturò quel giorno, 7 a 7. Un’esperienza certamente inedita, una sfida nella quale una bella giocata, un episodio fortunato o un errore possono indirizzare la partita e deciderla dopo pochi minuti. Qualora dopo la nona ripresa il punteggio dovesse permanere sulla parità, si procederà col tie break.

Il regolamento in questi casi prevede che possano scendere in campo i giocatori che lo erano al momento dell’interruzione. Oppure giocatori che non furono inseriti nel roster per motivi vari e che domani sera potranno essere invece disponibili.

Per Mediolanum New saranno esclusi i giocatori espulsi al termine di quel turbolento ottavo inning: Giuseppe Filippini e Andrea Gabrielli. Out anche Zappone che in quella gara uscì per infortunio. Per quanto riguarda il monte di lancio, Mediolanum New Rimini potrà schierare Francesco Ridolfi e Tommaso Aiello. Sabato scorso Ridolfi ha lanciato in gara1 una ripresa con 28 lanci e in gara 2 una ripresa con 25 lanci; Aiello ha lanciato due riprese in gara 1 con 41 lanci.

Farma Crocetta al momento dell’interruzione aveva sul monte Federico Dallatana, che domenica ha lanciato l’ultimo inning di gara 1, mentre il 29 maggio erano già scesi dal monte e non potranno lanciare domani sera Bigliardi, Zanchi e Bassi.

“Per noi partirà Tommaso Aiello – conferma il manager Mike Romano – che era sul monte al momento dell’interruzione, con Ridolfi pronto come eventuale rilievo. Strano giocarsi una partita in un inning, ma questo è quanto accaduto e dovremo adeguarci. Bisognerà mordere subito, abbiamo fame di vittorie dopo le due incredibili sconfitte di sabato, perché adesso anche la classifica ce lo impone”.

Mediolanum New Rimini – Farma Crocetta sarà visibile anche in streaming sulle pagine Facebook di New Rimini e di Icaro Sport.