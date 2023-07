Baseball serie B, cambia il calendario. New Rimini in campo nel weekend contro Cupra Montana

Cambia il programma dei recuperi del girone C del campionato di serie B di baseball. New Rimini anticiperà a domenica 30 luglio le sfide interne contro Cupra Montana. La Fibs ha infatti modificato le date dei recuperi, decidendo per l’inutilità di quelli che non incidono sulla classifica a proposito di play off o play out.

Nel girone C la squadra marchigiana è già salva e, nonostante abbia un arretrato di sei partite, giocherà solo le due di Rimini che invece valgono per la classifica in quanto va determinata definitivamente la graduatoria al vertice, con New Rimini avanti di una gara rispetto ai Falcons Torre Pedrera. Quindi è necessario che per le due squadre romagnole si completi il calendario.

Anche il girone D, dal quale dovrà scaturire l’avversario di New Rimini nei play off promozione, domenica sarà alle prese con il recupero in Sicilia fra i Lancers di Lastra a Signa e Messina. I toscani sono attualmente al secondo posto, ad un passo dalla qualificazione in un girone equilibratissimo. Se Messina dovesse vincere il recupero si chiuderebbe con tre squadre alla pari in seconda posizione, col record di 15 vittorie e 9 sconfitte.

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming sulle pagine Facebook di New Rimini e Icaro Sport.