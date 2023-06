Baseball serie B, New Rimini fa doppietta anche contro Foggia. Un avvio da 16 vittorie consecutive

Continua la striscia vincente di New Rimini che nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie B di baseball, giocata allo stadio comunale riminese, batte due volte Foggia coi punteggi di 19-10 e 2-1. Dopo 16 partite, la squadra del manager Gilberto Zucconi mantiene l’imbattibilità e resta in testa alla classifica.

Entrambe le vittorie sono state sofferte, con gare in equilibrio fino alle fasi finali. Due risultati molto preziosi per New Rimini, che in classifica creano un solco di 8 gare rispetto ai foggiani. Nel prossimo turno, la sfida a Porto Sant’Elpidio sarà un altro passaggio fondamentale per mettere intanto una seria ipoteca sulla qualificazione ai playoff ai quali accedono le prime due del girone.

“Foggia s’è confermata un’ottima squadra – il commento del manager Gilberto Zucconi – e i nostri lanciatori sono stati ‘toccati’ più del solito. Nella prima partita siamo stati bravi a rimanere sempre in scia, fino ad approfittare del calo del loro monte. Bene si sia confermato l’equilibrio della squadra in tutte le fasi del gioco, che nel finale ci ha permesso di allungare".

Poi aggiunge: "La seconda partita è stata di alto livello, secondo me in linea con tante dello scorso anno giocate in serie A e con una squadra molto giovane. Aiello ha eliminato al piatto 12 uomini in sei inning e anche il loro lanciatore straniero ci ha tenuti a bada; le difese di entrambe le squadre hanno fatto molto bene. Non abbiamo mai mollato e anche nella partita serale abbiamo trovato l’occasione per vincere. Sono soddisfatto, la classifica mi interessa relativamente perché quel che conta è che dobbiamo migliorare e in campo vedo quel che prepariamo in settimana. La squadra sta bene insieme, è motivata e si diverte. Al resto ci pensa uno staff tecnico di altissimo livello che mi aiuta in modo formidabile e che viene seguito convintamente dai ragazzi”.

Gara 1

Francesco Ridolfi per New Rimini e Gabriele Ciffo per Foggia i due lanciatori partenti. I riminesi vanno subito avanti 3 a 0 e Foggia accorcia al secondo inning con due punti. Poi al quarto allungano gli ospiti con quattro punti e New Rimini risponde al sesto portandosi sul 7 a 6. Ma al settimo Foggia ritorna sopra e con tre punti e ancora uno all’ottavo: 10 a 7. Nella parte bassa dell’ottavo gli ospiti vanno in difficoltà: fra valide riminesi, propri errori (8 alla fine della gara) e lanciatori che faticano trovare l’area dello strike, arriva un inning da 12 punti che per New Rimini sostanzialmente chiude una partita sofferta. Da segnalare 4 RBI per Gabrielli e 3 per Focchi. Lanciatore vincente è Tomas Canuti, che ha rilevato Tarassi nelle ultime tre riprese.

Gara 2

Si parte con Tommaso Aiello per New Rimini e Westhpal Fonseca per Foggia sul monte di lancio. I pugliesi segnano un punto al secondo inning e fino al sesto non accade più nulla, coi lanciatori che dominano la scena. È Cortesi a segnare il punto del pareggio, avviato da un suo doppio.

Dal settimo inning sul monte riminese sale Daniel Muzzarelli che chiuderà senza subire punti, mentre New Rimini segna quello della vittoria al settimo: valida di Pandolfi, poi i riminesi riempiono i cuscini e una base ball consente a Focchi di segnare il punto decisivo di una gara tiratissima, chiusa con sette valide e zero errori per New Rimini, oltre ad una super prestazione di Aiello che in sei riprese ha concesso 3 valide, una base ball e ha messo a segno 12 strike out, record stagionale per lui.

Nel prossimo turno New Rimini giocherà in trasferta a Porto Sant’Elpidio. Gare in programma domenica 25 giugno, alle 11 e alle 15.