Baseball serie B, il New Rimini in trasferta a Cupra Montana per consolidare il primato di classifica

Nuova trasferta per New Rimini, che sabato (15 luglio) sarà a Cupra Montana per le due gare in programma alle 15 e alle 20 nel girone C della serie B di baseball. È la prima volta che le due squadre si affrontano in questa stagione. All’andata il turno fu bersagliato dal maltempo che prima indusse all’inversione di campo con gare a Rimini, poi a causa delle improvvise allerte meteo di metà maggio in Romagna, fu definitivamente rinviato e sarà recuperato alla fine della regular season.

Cupra è la squadra che ha meno partite giocate in stagione: 18, rispetto alle 22 disputate dalla gran parte delle squadre, con il solo Rimini 86 in pari con il calendario (24). I marchigiani hanno un record di 5 vittorie e 13 sconfitte. Nell’ultimo turno hanno perso due volte (14-10 e 11-8) in casa contro Potenza Picena ed occupano la penultima posizione in classifica. In precedenza, Cupra aveva vinto una gara contro Rimini 86 e due contro Fano.

New Rimini è invece reduce dalle due vittorie proprio a Fano e dopo aver acquisito l’aritmetica certezza dei play off deve ora consolidare la prima posizione per affrontare i play off col vantaggio del fattore campo.

“La classifica dice che c’è differenza fra le due squadre – dice il manager Gilberto Zucconi – ma sono valutazioni teoriche che vanno confermate sul campo. A Fano nel weekend scorso lo abbiamo fatto e mi aspetto la stessa cosa a Cupra. Acquisito l’accesso ai play off, ci dedicheremo anche alla verifica di soluzioni diverse sul diamante, per completare una valutazione sulle diverse situazioni che possono crearsi in campo nelle finali, che saranno giocate a ritmo serrato e senza appello”.

Entrambe le partite di sabato saranno trasmesse in diretta streaming sulle pagine Facebook di New Rimini e Icaro Sport.