Baseball serie B, allo stadio comunale è tempo di derby tra New Rimini e Falcons Torre Pedrera

Impegno casalingo sabato per New Rimini, che ospiterà i Falcons Torre Pedrera. Le due gare sono in programma allo stadio comunale alle 15 e alle 20. La squadra del manager Willy Lucena è seconda in classifica, a due gare di distanza da New Rimini. Nell’ultimo turno i Falcons hanno superato Potenza Picena in entrambe le partite coi punteggi di 3-1 e 4-1 e sono reduci da una striscia vincente avviatasi dopo le gare di andata fra le due squadre riminesi, nelle quali New Rimini si impose per 5-4 e 3-0.

New Rimini è invece reduce dal pareggio di Porto Sant’Elpidio, weekend che ha visto la prima sconfitta stagionale della squadra guidata dal manager Gilberto Zucconi.

“Il campionato – dice il manager di New Rimini, Gilberto Zucconi - sin qui ha detto che noi e i Falcons siamo state le squadre col miglior rendimento e quindi mi aspetto due partite toste ed equilibrate, così come fu all’andata. Ci conosciamo bene, stiamo portando avanti un programma di crescita di tanti giovani ragazzi impiegati e sono convinto sarà un bello spettacolo di baseball per le persone che arriveranno in via Monaco. Al di là della classifica, sulla quale è presto esprimersi definitivamente, queste sono partite che hanno valore particolare proprio perché aggiungono ingredienti alla sfida tecnica. Lo abbiamo vissuto proprio nel weekend scorso a Porto Sant’Elpidio. Per essere competitivi e puntare alla vittoria, in campo serviranno ancora più concentrazione e precisione nelle giocate”.

Entrambe le partite di domani saranno trasmesse in diretta streaming sulle pagine Facebook di Icaro Sport e di New Rimini.