Baseball, ultima chiamata per restare in serie A. Mediolanum Rimini deve evitare la retrocessione

Ultima chiamata per Mediolanum New Rimini. Dopo le due sconfitte di Castelfranco Veneto la strada obbligata verso la salvezza è un tris di vittorie contro i Dragons allo stadio comunale. Solo così Baccelli e compagni confermerebbero la serie A. Si giocherà sabato (10 settembre) alle 15,30 con lanciatori italiani e in caso di vittoria riminese anche alle 20,30, in questo caso gara aperta ai lanciatori stranieri. Gara 5 invece sarebbe libera, il programma Fibs la programma alle 15 di domenica e sull’orario potrebbe esserci un accordo per anticipare alla mattina.

Al di là dei calendari, per i ragazzi di Mike Romano è necessario guardare una gara alla volta e già la prima di domani pomeriggio è decisiva. Dopo le partite in veneto, la sensazione è di un sostanziale equilibrio fra le due squadre, rotto a favore dei Dragons dalle valide nei momenti giusti e da qualche sbavatura in meno nel diamante. L’ingresso allo stadio comunale è libero, le gare saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube di New Rimini.