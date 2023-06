Baseball: via al girone di ritorno per New Rimini che inizia col derby contro Rimini 86

Giro di boa per il campionato di serie B di baseball. New Rimini, capolista imbattuta del girone C, domenica sarà sul diamante di Spadarolo per la sfida coi cugini di Rimini 86. All’andata New Rimini si impose due volte, 14-4 e 13-3 i punteggi finali. I Gufi riminesi sono l’unica squadra ad aver disputato tutte le 14 partite in programma nel girone d’andata, chiuso con un record di 5 vittorie e 9 sconfitte; nell’ultimo turno hanno perso due volte coi Falcons Torre Pedrera (11-5 e 9-2) e vengono da tre turni di sole sconfitte, un passaggio a vuoto che ha peggiorato un po’ la loro classifica.

“È una squadra aggressiva e capace di giocare un ottimo baseball – il commento del manager di New Rimini, Gilberto Zucconi – Ci conosciamo bene, hanno ovviamente tutto l’entusiasmo di una matricola che ha ottenuto la promozione lo scorso anno e stanno svolgendo un ottimo lavoro in termini di promozione del baseball e crescita tecnica dei ragazzi. Per quanto ci riguarda, dobbiamo proseguire il nostro cammino, senza badare alla classifica. Se miglioreremo, limando alcuni aspetti del nostro gioco, daremo un bello spettacolo al pubblico che spero numeroso verrà alle partite”. Le due gare sono in programma alle 11.00 e alle 15.00 e per chi non sarà al diamante di Spadarolo ci sarà la possibilità di seguirle in diretta streaming sulle pagine Facebook di Icaro Sport e New Rimini.