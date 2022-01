Il baseball vuole tornare allo stadio dei Pirati. Dal Comune altri 150mila euro per il restyling

Ulteriore passo in avanti, da parte dell’amministrazione del Comune di Rimini, per giungere alla ripresa delle attività all’interno dello storico stadio dei Pirati dedicato al baseball. Dopo gli interventi di manutenzione straordinaria per mettere mano alle linee di fornitura delle utenze e della fognatura, è arrivata la nuova determina dirigenziale che stanzia 150 mila euro per concludere il restyling. L’intervento prevede il ripristino di una parte del calcestruzzo ammalorato delle travi costituenti i gradoni principali della tribuna.

Inoltre, in aggiunta agli interventi di consolidamento delle tribune, si procederà con il ripristino del funzionamento del tabellone segna punti e la realizzazione delle protezioni “dugout” del campo principale. L’assessore allo Sport del Comune di Rimini Moreno Maresi spiega come il Comune è impegnato per arrivare alla conclusione dell’iter: “Il Comune sta facendo tutto quando di sua competenza mostrando grande attenzione per lo sport e per l’impiantistica sportiva. Si tratta di lavori inevitabili a seguito degli adempimenti che sono stati richiesti dalle autorità di vigilanza”.

Nella nuova stagione, il torneo di serie A, partirà con due squadre riminesi ai nastri di partenza: il New Rimini Baseball e i Torre Pedrera Falcons. C’è necessità di una riapertura dell’impianto, dopo che durante lo scorso anno il New Rimini (che festeggia un anno dalla fondazione) era stato costretto a emigrare provvisoriamente al campo di Riccione.

La presidente Alessia Valducci confida di poter iniziare la stagione del New Rimini all’interno dello storico stadio. Previo accordo con l’attuale gestore. Per il progetto del New Rimini, come già ribadito anche alla nuova amministrazione, il ritorno al campo dei Pirati è imprescindibile: “La nostra speranza è quella di vedere lo svolgimento dei lavori e di poter cominciare allo stadio il campionato, nel frattempo confidiamo di poter tornare a utilizzare il campo degli allenamenti dai primi di febbraio. C’è ampia disponibilità al dialogo e a trovare una soluzione che soddisfi tutti”.

L’idea è quella di generare entusiasmo attorno al nuovo progetto, ci sarà poi anche il derby con i Falcons, in attesa di capire se ci sarà anche la condivisione della struttura. Un tema che diventerà caldo nelle prossime settimane: “Come New Rimini le prospettive sono interessanti – prosegue la presidente – puntiamo sui giovani del territorio e vogliamo tornare a riempire le tribune come ai vecchi tempi. Troveremo la soluzione migliore, ma l’importante è tornare ad avere a disposizione l’impianto sportivo”.