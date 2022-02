Basket Wheelchair, il Rimini compete ma è costretto a cedere sul parquet del Circolo Dozza

Quarta giornata nel torneo di serie B e sconfitta (59-42) per il Riviera Basket Rimini sul campo dei Bradipi Circolo Dozza. Riviera Basket Wheelchair Rimini pienamente consapevole della forza dell'avversario ha affrontato subito la gara nel verso giusto giocando fin dalla palla a due con la necessaria intensità ottenendo un lusinghiero equilibrio: 16-14 al primo quarto. Continuando ad imporsi ai padroni di casa con una difesa intensa ed aggressiva Nts Riviera Basket ha limitato i bolognesi nel punteggio. Pur perdendo di vista il canestro avversario Rimini si è trovata a metà gara con uno scarto di appena 5 punti: 25-20 potenzialmente recuperabile.

Nel terzo quarto sia a causa delle rotazioni sia della fatica dovuta alla strenua difesa è mancata la necessaria lucidità offensiva e Nts Riviera Basket ha chiuso 41-30, sotto di 11 mentre la difesa si è mantenuta abbastanza efficace. Nell'ultimo quarto I Bradipi, decisamente più forti con la loro fisicità e prestazione offensiva hanno allungato togliendo ai nostri ragazzi, che hanno speso tutto, ogni possibilità di recupero chiudendo 59-42.

In conclusione una gran bella gara, giocata senza esclusione di colpi che ha mostrato una soddisfacente crescita di Nts Riviera Basket nell'intensità e nella fase difensiva mentre c'è ancora da raggiungere una prestazione offensiva efficace che metta in difficoltà l'avversario e permetta di arrivare nel finale in condizione di giocarla fino all'ultimo.

I Bradipi Circolo Dozza - Nts Riviera Basket Rimini 59-42

I Bradipi Circolo Dozza: Ahzmethodzic 23; Saldutto 4; Amasio 12; Mordenti 6; Fabbri 10; Marrone 2; Baratta 2. All. Camorani.

Nts Riviera Basket Rimini: Loperfido 14, Acquarelli 6, Raik, Pozzato, Martinini 2, Storoni 10, Rossi 2, Venzon 8, Gardini, Molaro. All. Loperfido.