Beach tennis, Valerio Angelini approda al Pura Vida e vince subito il titolo regionale indoor

La nuova stagione del beach tennis è iniziata alla grande per il Pura Vida di Riccione che ha conquistato la promozione in serie B qualche settimana fa ed ora registra altri rilevanti risultati. Pochi giorni fa è arrivato infatti un altro importante successo da parte dei portacolori della società riccionese. I neo entrati Valerio Angelini e Marco Longhini, che andranno a rafforzare nel settore maschile la squadra cadetta riccionese, sono stati protagonisti nei campionati regionali indoor marchigiani, andati in scena al River Beach di Pesaro.

I due neo acquisti del Pura Vida si sono spartiti la scena nel torneo di singolo, visto che ha vinto Valerio Angelini, terzo posto per Marco Longhini. Un risultato importante in vista dei tanti impegni di carattere nazionale ed internazionale nei quali sarà impegnato il Pura Vida che intanto sta lavorando senza sosta nella preparazione a 360 gradi dei suoi atleti.