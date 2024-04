Beach Volley, a Bellaria il torneo giovanile più grande d’Europa: in campo 10 mila pallavolisti

In archivio un incredibile Young Volley on the beach powered by Cisalfa Sport, la tre giorni di beach volley giovanile che da venerdì a domenica ha portato sulle spiagge di Bellaria Igea Marina 10.000 pallavolisti da tutta Italia. Un tripudio di colori e schiacciate: 1.500 squadre si sono sfidate in 200 campi da gioco. Decine e decine di pullman hanno attraversato la città e non solo, avendo occupato più di 90 strutture tra Bellaria Igea Marina e le località limitrofe.

Il torneo giovanile più grande d’Europa è sinonimo di sport e vacanza; nonostante le temperature e il cielo plumbeo dei primi due giorni, l’entusiasmo non ha rallentato: 130 società d’Italia scelgono lo Young Volley come appuntamento fisso e irrinunciabile, non solo per gli atleti ma anche per i dirigenti e le famiglie al seguito. "Non si può descrivere a parole – commenta Giacomo Gentili, socio fondatore di Kiklos – la centrifuga di emozioni che rappresenta questo torneo: sulle spiagge di Bellaria Igea Marina scende in campo un’unica grande squadra. La passeggiata lungo i 22 stabilimenti balneari che occupiamo è un’iniezione di energia e adrenalina più unica che rara, l’essenza che ci spinge a fare questo lavoro con passione da quasi trent’anni".

Un successo condiviso anche dal primo cittadino Filippo Giorgetti: "Il popolo dello Young Volley è unico, la città è orgogliosa di vivere questi giorni all’insegna dello sport e del divertimento» e dal presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi: «Ringrazio tutte le società che portano Bellaria Igea Marina nel cuore non solo per le partite di beach volley, ma anche per le vacanze estive".

Non solo divertimento sotto rete ma anche tante emozioni by night: il palinsesto delle feste serali previste al Mito Mapo Club e al Polo Est Village ha garantito dj set, musica e animazione. "La collaborazione con Kiklos – commenta Massimo Ceccarelli, direttore del Polo Est Village – è una cosa in cui credo molto: condivido pienamente il loro progetto e la loro filosofia, sono contento di poter contribuire alla riuscita di questi eventi che portano presenze alberghiere, caratterizzando la nostra città come destinazione per il benessere e il movimento".

Il gran finale di ieri è stato un susseguirsi di iniziative: la lotteria di beneficenza a favore di AIL Rimini OdV, il tradizionale Piadina Party targato Babbi e le finalissime nei campi Cisalfa Sport, main sponsor dell’evento.

I primi classificati. Le squadre sono state premiate da Graziano Gasperini Presidente Active Hotels Bellaria Igea Marina, da Simona Pagliarani Presidente Associazione Italiana Albergatori Bellaria Igea Marina, da Barbara Gori Presidente Turismhotels, da Paolo Rinaldini Presidente Cooperativa Bagnini, da Riccardo Pozzi Presidente della Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina e da Marco Savini Area Manager Cisalfa Sport Romagna - Marche.

Questi i vincitori Under della 23° edizione dello Young Volley on the beach powered by Cisalfa Sport.

Misto: U12 Racchettoni (MO). Maschile: U13 Shark Blu (MO) – U15 Amici di Barby (SO) – U17 L’importante è tirare (SO) – U19 104 e Lode (VI). Femminile: U13 Coop Red (PR) – U14 Le Bellissime (BG) – U16 Cascina Red (PI) – U19 Beer Real (VI). Miglior Under 18: Benedetto Rossa (FE).