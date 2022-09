Beach volley, finale di stagione per Kiklos. Tutti i risultati del torneo Open con 300 squadre

Settembre rappresenta il finale di stagione per Kiklos che ha appena archiviato l’undicesima edizione del Beach Volley Kiklos 3x3 maschile e femminile - 4x4 misto - 2x2 maschile e femminile. Una manifestazione open che ha coinvolto 700 partecipanti e oltre 300 squadre in un lungo weekend di schiacciate e vacanza. Un successo superiore alle aspettative, laddove i numeri raggiunti hanno superato i record del 2019. Amatori e professionisti da tutta Italia, dalla Svizzera e dalla Bulgaria hanno popolato Bellaria Igea Marina e il Beky Bay in tre giorni di competizioni all’insegna del fair play e feste all’insegna del divertimento.

Nel prossimo fine settimana Kiklos sarà impegnata al Polo Est Village in qualità di partner tecnico dell’undicesima edizione del Land on the Sand, quest’anno ribattezzato “Back to lots!” in quanto assente dalle spiagge di Bellaria Igea Marina dal 2019. Si tratta di un evento sportivo e non solo organizzato da Kappa Servizi per SkyTeam, l’alleanza di 18 compagnie aeree: da venerdì 16 a domenica 18 settembre andrà in scena un team building internazionale a trecentosessanta gradi, a cavallo tra beach volley ed experience in senso lato. Saranno presenti circa un centinaio di persone e 20 squadre delle 18 compagnie aeree consociate insieme ad alcuni manager internazionali.

“Ci stiamo avvicinando – commenta Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos – al momento in cui salutiamo la sabbia per concentrarci sulle attività invernali. Questo weekend saremo impegnati come direttori tecnici di un evento internazionale che dimostra come lo sport sia un linguaggio universale che ha ricadute positive su tutto il territorio”.

I vincitori del BVK Settembre

2x2 Maschile Gold: Casadei-Caminati (FC); 2x2 Femminile Gold: Cervella-Arboit (PD).

2x2 Maschile Silver: Bernardi-Della Puta (CR); 2x2 Femminile Silver: Ruffato-Salvo (PD).

3x3 Maschile Gold: Dai che è venerdì, tiodetto! (PD); 3x3 Maschile Silver: Tru Tru (BI).

3x3 Femminile Gold: Le tre caravelle (PD); 3x3 Femminile Silver: Tiska, Tuska e Toska (GR).

4x4 Mix Gold: Luke Games (FC); 4x4 Mix Silver: Furie Valdostane (SVI).