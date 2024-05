Prende il via il 24° Beach Volley Kiklos, boom di iscrizioni: 660 squadre e 2.200 atleti

La maratona degli eventi Kiklos iniziata a metà maggio si conclude questo weekend, con il secondo torneo open della stagione nonché l’ultima manifestazione prima dell’inizio dell’estate: prende il via il 24° Beach Volley Kiklos 2x2 misto – 3x3 m/f – 4x4 misto. Boom di partecipazioni registrate, tanto che l’organizzazione ha dovuto chiudere anticipatamente le iscrizioni: 2.200 beachers scenderanno in spiaggia al Beky Bay per una full immersion di gare e divertimento assicurato, con un incremento di oltre 500 persone dall’anno scorso.

660 squadre complessive suddivise in tre categorie di gioco, ciascuna con più di 150 formazioni al via: un vero e proprio ombelico del mondo del beach volley. Fino a domenica pomeriggio sarà uno spettacolo a cielo aperto lungo 64 campi montati per l’occasione. "Se avessimo più spazio per montare più campi – commenta Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos – potremmo accogliere ancora più squadre. Il nostro obiettivo non è solo numerico ma anche qualitativo: aver chiuso in anticipo le iscrizioni, in relazione al numero di campi a nostra disposizione, è una scelta dettata dal fatto di voler fare giocare le squadre un numero sostenibile di partite. Chi viene al Kiklos deve tornare a casa sazio di beach volley".

I partecipanti arrivano da tutta Italia, dalla Lombardia alla Puglia, senza tralasciare le delegazioni di atleti svizzeri e spagnoli che ormai sono fedelissimi alla vacanza BVK garanzia di sport, energia e baldoria.

Partner tecnico delle manifestazioni Kiklos è Wilson, in qualità di Official Game Ball. Da quest’anno, partner del mondo Kiklos è anche Babbi, l’azienda dolciaria di Bertinoro, protagonista nel tradizionale momento gastronomico Babbi Piadina Party. Prende il via dunque il terzo weekend consecutivo di eventi Kiklos: due open e uno giovanile che hanno portato a Bellaria Igea Marina 5.500 ospiti.