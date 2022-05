Beach Volley Kiklos: primo appuntamento open della stagione

L’appuntamento storico della tradizione Kiklos torna protagonista sulle spiagge di Bellaria Igea Marina: tutto pronto per la 27° edizione del Beach Volley Kiklos 4x4 m/f – 2x2 m/f, non disputato negli ultimi due anni a causa dell’emergenza sanitaria. Da venerdì 20 a domenica 22 maggio, 1.000 partecipanti e 300 squadre scenderanno in spiaggia per un weekend di beach volley, sole e tanto divertimento. Come sempre, raggiungeranno la spiaggia del Beky Bay pallavolisti e beachers da tutta Italia e non solo: le delegazioni maggiori sono in arrivo da Lombardia, Puglia, Liguria e Svizzera.

Lungo i 45 campi montati andrà in scena uno spettacolo a cielo aperto che vedrà tanti amatori ma anche grandi professionisti: come nell’ultima edizione realizzata, accanto alle categorie tradizionali (4x4 e 2x2, maschile/femminile) Kiklos ospiterà anche una tappa 2x2 m/f del circuito Fipav Serie Beach 1 che vedrà tanti volti noti nel panorama del Campionato Italiano e del World Tour. Si comincia venerdì mattina alle ore 9, sabato pomeriggio le finalissime Federali e domenica le finalissime 4x4 e 2x2 Kiklos per un intreccio di gare dalle emozioni assicurate.

«Siamo finalmente pronti – commenta Giacomo Gentili, socio fondatore di Kiklos – a rivivere le manifestazioni open come un tempo: l’appuntamento di maggio era da un po’ che non appariva sui nostri schermi, ne sentivamo decisamente la mancanza. Sarà un weekend memorabile: i fedelissimi di questo format sono tornati alla carica per farci vivere tre giorni di intramontabili soddisfazioni».

Il palinsesto vincente di Kiklos mescola le giuste dosi di sport, fair play e ospitalità romagnola: al beach volley si affiancano tanti momenti goliardici come gli happy hour al tramonto, il Welcome Party al Mito Mapo Club, la suggestiva cena di venerdì organizzata direttamente in spiaggia a cura di Turismhotels ovvero di tutti gli alberghi coinvolti a cui si aggiunge anche Casa Vacanze Stella, e per finire il tradizionalissimo Piadina Party di domenica.