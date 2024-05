Beach volley, con la Kiklos Summer Cup si montano 60 campi: attesi quasi 300 team da tutta Italia

Sempre in moto Kiklos e i suoi eventi: appena archiviata la 29esima edizione del Bvk Maggio, lo storico torneo open che si è svolto lo scorso weekend, ci si tuffa a capofitto nella Kiklos Summer Cup, l’ultimo torneo giovanile della stagione in programma da sabato 25 a domenica 26 maggio. Un appuntamento giunto alla sua undicesima edizione, ma che solo dall’anno scorso si colloca a fine maggio (invece che a metà giugno) e che sta assumendo dimensioni sempre più estese.

Sulla spiaggia del Beky Bay arriveranno infatti 2.000 partecipanti e 282 squadre da tutta Italia: un vero e proprio boom di iscrizioni, avendo raddoppiato le adesioni rispetto all’anno scorso. Sono oltre 20 le strutture alberghiere che ospiteranno 50 società (di cui 8 matricole) che colgono l’occasione di questo weekend per congedarsi dai campionati indoor e inaugurare la stagione estiva: Bellaria Igea Marina conterà più di 3.900 presenze, dove alle squadre composte da pallavolisti e allenatori si affiancano dirigenti e famiglie.

Un record anche in termini di campi montati, 60, che saranno il palcoscenico per le 8 categorie giovanili (dal MiniBeachVolley all’Under 19 maschile e femminile) a cui si aggiunge anche la categoria Accompagnatori.

Due giorni di competizione e vacanza: ecco il mix che c’è dietro al successo degli eventi organizzati da Kiklos. Al calendario tecnico delle gare, si intreccia un calendario ludico fatto di animazione on the beach, spettacoli di giocoleria per i bambini più piccoli, disco party (venerdì al Polo Est Village e sabato al Beky Bay), nonché il tradizionale momento gastronomico Babbi Piadina Party frutto della partnership con l’azienda dolciaria Babbi. Partner tecnico della manifestazione è sempre Wilson, multinazionale produttrice di articoli sportivi.

I vincitori del BVK Maggio. Maschile: Fipav B1 2x2 M Lancellotti-Bertoli – 4x4 Top “Sbatti forte sempre” (BO) – 4x4 Fun Gold “Branco di tigri al pascolo” (BO) –4x4 Fun Silver “La Focaccia” (SVI) – 2x2 BVK Gold Raggi-Caniato (FC/RN) – 2x2 BVK Silver Chiarotto-Giordani (TO).

Femminile: Fipav 2x2 F Lantignotti-Michieletto – 4x4 Top “Scusate il ritardo ma non volevo venire” (BO) – 4x4 Fun Gold “3 birrette e un estathe” (PG) –4x4 Fun Silver “Unicorn” (SVI) – 2x2 BVK Gold Akhmetova-Motrich (RUS) – 2x2 BVK Silver Sant-Villalta (BO). XtraFriday “Karasuno” (PV).