Il bellariese Nicholas De Nicolò si laurea campione Europeo Master sulla distanza dei 10 mila metri

E’ iniziata ufficialmente l’edizione numero 22 dei Campionati Europei Master di Pescara, gare in programma da giovedì 21 settembre fino al 1° ottobre. Nella giornata d’esordio, subito un risultato di prestigio in arrivo da un atleta riminese: Nicholas De Nicolò, originario di Bellaria Igea Marina, si è laureato campione Europeo Master sulla distanza dei 10 mila metri. Subito le congratulazioni sono giunte da parte del sindaco Filippo Giorgetti: “Tutta la città si congratula per il grande e prestigioso risultato ottenuto dal nostro concittadino, iscritto alla Dinamo Running, sulla pista di Pescara”.