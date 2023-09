Bezzecchi è il più veloce nelle libere e firma il record della "sua" pista

E' Marco Bezzecchi, ancora dolorante per la caduta dello scorso fine settimana in Spagna, il protagonista della prima giornata di prove libere al Misano World Circuit per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota riminese del Mooney VR46 ha firmato il nuovo record della pista in 1:30.846, precedendo Vinales su Aprilia. Non male la prestazione di Pecco Bagnaia sulla Ducati, anche lui coi postumi degli acciacchi alla gamba colpita da Brad Binder a Montmelò, che chiude il venerdì al settimo posto sulla sua Desmosedici a +0.374 dalla vetta. Terzo tempo per la Ktm di Dani Pedrosa (+0.255). Lo spagnolo, sapiente collaudatore della casa austriaca e wild card a Misano impressiona: assapora anche il brivido di stare in testa alla classifica per qualche frangente e chiude terzo dimostrando che la classe non invecchia.

Nei dieci che passano direttamente alla Q2 del sabato si sono anche: 4. Jorge Martin (Ducati Pramac), primo dei rivali di Bagnaia nel Mondiale a 50 punti, a 0.331 di distacco; 5. Luca Marini (Ducati VR46) a 0.341; 6. Marc Marquez (Honda) che ringrazia la scia di Pedrosa e fa parlare di sé per le voci di mercato che lo vedono flirtare con la Ducati Gresini; 8. Alex Marquez (Ducati Gresini) a 0.401; 9. Brad Binder (Ktm) a 0.410 e 10. Raul Fernandez (Aprilia RNF) a 0.690.